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Мировые лидеры насмехаются над Трампом, заявила Харрис
Мировые лидеры насмехаются над Трампом, заявила Харрис - РИА Новости, 11.09.2024
Мировые лидеры насмехаются над Трампом, заявила Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что мировые лидеры насмехаются над ее оппонентом-республиканцем Дональдом... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:01
2024-09-11T05:01
2024-09-11T10:52
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что мировые лидеры насмехаются над ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, а в американских военных кругах считают его "позорищем"."Будучи вице-президентом США, я достаточно путешествовала по миру. Мировые лидеры насмехаются над Дональдом Трампом. Я беседовала с представителями военного руководства, некоторые из которых работали на вас, и они называют вас "позорищем"", - сказала Харрис, обращаясь к Трампу в ходе первого раунда теледебатов на площадке телеканала ABC.В ответ политик-республиканец процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, по его словам, ранее, что миру нужен "сильный лидер США", каковым является Трамп.
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Харрис: мировые лидеры насмехаются над Трампом, в американских военных кругах его считают "позорищем"
Дебаты Трампа и Харрис
2024-09-11T05:01
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сша, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, венгрия, дональд трамп, камала харрис, виктор орбан
США, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Венгрия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Виктор Орбан
Мировые лидеры насмехаются над Трампом, заявила Харрис
Харрис: Мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военные считают позорищем