https://ria.ru/20240911/kharris-1971966468.html

Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю

Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю - РИА Новости, 11.09.2024

Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю

Вице-президент США и кандидат от демпартии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:19

2024-09-11T04:19

2024-09-11T04:30

сша

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предвыборные дебаты харрис и трампа

камала харрис

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демпартии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил."Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас", – сказала Харрис в ходе дебатов с Трампом.США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР, необходимо наращивать производство чипов, отметила Харрис.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971962667.html

сша

китай

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сша, китай, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, камала харрис, дональд трамп