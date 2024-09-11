https://ria.ru/20240911/kharris-1971966468.html
Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю
Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю - РИА Новости, 11.09.2024
Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю
Вице-президент США и кандидат от демпартии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:19
2024-09-11T04:19
2024-09-11T04:30
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демпартии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил."Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас", – сказала Харрис в ходе дебатов с Трампом.США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР, необходимо наращивать производство чипов, отметила Харрис.
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сша, китай, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, камала харрис, дональд трамп
США, Китай, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис обвинила Трампа в продаже страны Китаю
Харрис: Трамп продал США Китаю, способствую поставкам чипов Пекину
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демпартии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил.
"Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас", – сказала Харрис в ходе дебатов с Трампом.
США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР, необходимо наращивать производство чипов, отметила Харрис.