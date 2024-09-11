https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971970630.html

Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми

Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми - РИА Новости, 11.09.2024

Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:28

2024-09-11T05:28

2024-09-11T05:28

москва

алексей паршин

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. К слушанию дела суд приступил в апреле 2023 года, заседания проходят в закрытом режиме. "Пока суд допрашивает свидетелей, исследует доказательства. Конца процесса пока не видно - мы еще исследуем доказательства обвинения, затем предстоит изучить еще доказательства защиты. Возможно, через два-три месяца, к Новому году дойдет до приговора", - сказал адвокат. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html

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москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд