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Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми - РИА Новости, 11.09.2024
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05:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971970630.html
Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми
Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми - РИА Новости, 11.09.2024
Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми
Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:28
2024-09-11T05:28
москва
алексей паршин
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. К слушанию дела суд приступил в апреле 2023 года, заседания проходят в закрытом режиме. "Пока суд допрашивает свидетелей, исследует доказательства. Конца процесса пока не видно - мы еще исследуем доказательства обвинения, затем предстоит изучить еще доказательства защиты. Возможно, через два-три месяца, к Новому году дойдет до приговора", - сказал адвокат. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html
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москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Москва, Алексей Паршин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Названы сроки по посмертному приговору Хачатуряну о насилии над дочерьми

Посмертный приговор Хачатуряну о насилии над дочерьми могут вынести в конце года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бутырский суд Москвы может к Новому году вынести приговор Михаилу Хачатуряну, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
К слушанию дела суд приступил в апреле 2023 года, заседания проходят в закрытом режиме.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
Вчера, 02:07
"Пока суд допрашивает свидетелей, исследует доказательства. Конца процесса пока не видно - мы еще исследуем доказательства обвинения, затем предстоит изучить еще доказательства защиты. Возможно, через два-три месяца, к Новому году дойдет до приговора", - сказал адвокат.
Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение
3 июля, 12:58
 
МоскваАлексей ПаршинГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
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