https://ria.ru/20240911/kazan-1972111260.html

В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве основателя сети кафе

В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве основателя сети кафе - РИА Новости, 11.09.2024

В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве основателя сети кафе

Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца местного таксиста, обвиняемого в убийстве - по данным СМИ, погибший некогда занимал должность замначальника... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:49

2024-09-11T15:49

2024-09-11T15:56

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УФА, 11 сен - РИА Новости. Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца местного таксиста, обвиняемого в убийстве - по данным СМИ, погибший некогда занимал должность замначальника Казанского танкового училища, а также вместе с супругой основал сеть кафе "Сытый папа". В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителю города, 1993 года рождения, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), информирует суд. "Как следует из материалов, представленных в суд, 8 сентября после вскрытия сотрудниками экстренных служб входной двери одной из квартир дома по ул. Япеева Казани был обнаружен труп Хахина В.Р., 1955 года рождения. Тело было завернуто в одеяло, полиэтиленовый пакет и обмотано скотчем, на теле погибшего были обнаружены ушибленные раны головы, колото-резаные раны грудной клетки", - говорится в сообщении. Отмечается, что предполагаемый убийца был задержан 9 сентября. "Обвиняемый арестован до 8 ноября", - сказал представитель Вахитовского суда журналистам. В СУСК РФ по Татарстану сообщают, что в убийстве 69-летнего мужчины в квартире дома по улице Япеева в Казани обвиняют его знакомого, который дал признательные показания. "По версии следствия, на почве ранее имевшегося конфликта подозреваемый проник к потерпевшему в квартиру под видом курьера, нанес хозяину множественные ножевые ранения и скрылся, забрав из дома мобильный телефон потерпевшего и иные вещи", - сообщает региональный следком. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в своем телеграм-канале сообщая о раскрытии убийства, рассказала, что подозреваемый – таксист, а в полицию обратилась жена потерпевшего, обеспокоенная тем, что он более четырех часов не выходит на связь. Местные СМИ пишут, что погибший - 69-летний бывший замначальника Казанского танкового училища Валерий Хахин, который вместе с супругой Марией Горшуновой основал сеть кафе "Сытый папа".

https://ria.ru/20240905/arest-1970882158.html

https://ria.ru/20240906/arest-1971074558.html

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происшествия, казань, россия, ирина волк