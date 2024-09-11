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Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю через США, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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14:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kanada-1972096169.html
Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю через США, сообщили СМИ
Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю через США, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю через США, сообщили СМИ
Власти Канады заявили, что не позволят продавать произведенные в стране боеприпасы Израилю через США, приостановив 30 разрешений на продажу оружия, выданных до... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:37
2024-09-11T14:37
в мире
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канада
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general dynamics
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти Канады заявили, что не позволят продавать произведенные в стране боеприпасы Израилю через США, приостановив 30 разрешений на продажу оружия, выданных до 2024 года, сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли. "Жоли заявила, что правительство приостановило около 30 существующих разрешений на поставку вооружения Израилю, которые были выданы до января. По ее словам, Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю посредством США ", - сообщает издание. Как напоминает Globe and Mail, с января 2024 года правительство Канады прекратило выдачу новых разрешений на экспорт вооружений Израилю. По данным издания, ранее в августе американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил контракт стоимостью 61,1 миллиона долларов на поставку Израилю фугасных минометных снарядов, генеральным подрядчиком стало оборонное предприятие американской компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, расположенное в Квебеке. "Что касается вопроса по General Dynamics, наша политика ясна. Мы не допустим того, чтобы любой вид вооружения или части вооружения отправлялся в Газу... Неважно, каким образом их отправляют и куда (именно - ред.) их отправляют", - приводит слова министра канадское издание Globe and Mail. Ранее 3 сентября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Позднее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль оказывали дипломатическое давление на Великобританию в связи с намерениями Лондона приостановить продажу ряда вооружений Тель-Авиву, при этом еврейское государство и Соединенные Штаты утверждали, что приостановка оружейного экспорта якобы может помешать заключению сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240320/izrail-1934364142.html
https://ria.ru/20240508/postavki-1944755139.html
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в мире, израиль, сша, канада, мелани жоли, энтони блинкен, хамас, general dynamics
В мире, Израиль, США, Канада, Мелани Жоли, Энтони Блинкен, ХАМАС, General Dynamics
Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю через США, сообщили СМИ

Globe and Mail: Канада заявила, что не позволит продавать свое оружие Израилю

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти Канады заявили, что не позволят продавать произведенные в стране боеприпасы Израилю через США, приостановив 30 разрешений на продажу оружия, выданных до 2024 года, сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.
"Жоли заявила, что правительство приостановило около 30 существующих разрешений на поставку вооружения Израилю, которые были выданы до января. По ее словам, Канада не позволит продавать боеприпасы Израилю посредством США ", - сообщает издание.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
МИД Израиля раскритиковал отказ Канады поставлять оружие
20 марта, 01:27
Как напоминает Globe and Mail, с января 2024 года правительство Канады прекратило выдачу новых разрешений на экспорт вооружений Израилю.
По данным издания, ранее в августе американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил контракт стоимостью 61,1 миллиона долларов на поставку Израилю фугасных минометных снарядов, генеральным подрядчиком стало оборонное предприятие американской компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, расположенное в Квебеке.
"Что касается вопроса по General Dynamics, наша политика ясна. Мы не допустим того, чтобы любой вид вооружения или части вооружения отправлялся в Газу... Неважно, каким образом их отправляют и куда (именно - ред.) их отправляют", - приводит слова министра канадское издание Globe and Mail.
Ранее 3 сентября глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о приостановке приблизительно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Позднее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль оказывали дипломатическое давление на Великобританию в связи с намерениями Лондона приостановить продажу ряда вооружений Тель-Авиву, при этом еврейское государство и Соединенные Штаты утверждали, что приостановка оружейного экспорта якобы может помешать заключению сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю
8 мая, 17:47
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю
17 мая, 00:54
 
В миреИзраильСШАКанадаМелани ЖолиЭнтони БлинкенХАМАСGeneral Dynamics
 
 
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