https://ria.ru/20240911/kaliforniya-1972117368.html

В Калифорнии задержали подозреваемого в крупном поджоге

В Калифорнии задержали подозреваемого в крупном поджоге - РИА Новости, 11.09.2024

В Калифорнии задержали подозреваемого в крупном поджоге

Полиция американского штата Калифорния задержала подозреваемого в разжигании крупного природного пожара на юге этого штата, известного как Line Fire, во вторник РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:38

2024-09-11T16:38

2024-09-11T16:38

в мире

калифорния

гэвин ньюсом

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полиция американского штата Калифорния задержала подозреваемого в разжигании крупного природного пожара на юге этого штата, известного как Line Fire, во вторник по обвинению в поджоге, сообщает шериф полиции округа Сан-Бернардино Шэннон Дайкус. Ранее газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщала, что в прошлый четверг в городе Хайленд округа Сан-Бернардино начался пожар, известный как Line Fire, из-за которого власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек. Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности штата сообщал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение. Согласно заявлению полиции округа Сан-Бернардино, опубликованном на сервисе для информирования населения местными службами и организациями Everbridge Nixle, следователи совместно с пожарной службой Калифорнии определили 34-летнего Джастина Уэйна Хэлстенберга как подозреваемого в разжигании пожаров в городе Хайленд еще 5 сентября. "Десятого сентября 2024 (Джастин Уэйн - ред.) Хэлстенберг был найден и задержан. Хэлстенберг был помещен в главный центр временного заключения по статье 451 уголовного кодекса - поджог", - говорится в сообщении шерифа полиции округа Сан-Бернардино. В заявлении полиции отмечается, что задержанный является уроженцем города Норко штата Калифорния.

https://ria.ru/20240911/pozhar-1971965618.html

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в мире, калифорния, гэвин ньюсом