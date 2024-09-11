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Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:33
2024-09-11T05:33
2024-09-11T05:33
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курская область
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валерий герасимов
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удары наносились авиаракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в министерстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области