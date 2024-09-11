В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты
Мдинарадзе исключил, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты Грузии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Ранее "Грузинская мечта" представила к осенним парламентским выборам первую двадцатку партийного списка, которую возглавил Иванишвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября.
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"Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине - важность этих выборов", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции страны. Полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года.
Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.