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В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.09.2024
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17:13 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ivanishvili-1972137000.html
В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты
В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.09.2024
В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:13
2024-09-11T17:13
в мире
грузия
бидзина иванишвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Ранее "Грузинская мечта" представила к осенним парламентским выборам первую двадцатку партийного списка, которую возглавил Иванишвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. "Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине - важность этих выборов", - заявил Мдинарадзе журналистам. Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции страны. Полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года. Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.
https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html
https://ria.ru/20240822/ivanishvili--1967849641.html
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в мире, грузия, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Бидзина Иванишвили, Саломе Зурабишвили
В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты

Мдинарадзе исключил, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты Грузии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОснователь и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Основатель и почетный председатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Ранее "Грузинская мечта" представила к осенним парламентским выборам первую двадцатку партийного списка, которую возглавил Иванишвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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"Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине - важность этих выборов", - заявил Мдинарадзе журналистам.
Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции страны. Полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года.
Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.
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В миреГрузияБидзина ИванишвилиСаломе Зурабишвили
 
 
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