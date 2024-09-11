https://ria.ru/20240911/ivanishvili-1972137000.html

В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты

В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.09.2024

В Грузии исключили, что Иванишвили будет баллотироваться в президенты

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

в мире

грузия

бидзина иванишвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты страны, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Ранее "Грузинская мечта" представила к осенним парламентским выборам первую двадцатку партийного списка, которую возглавил Иванишвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. "Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине - важность этих выборов", - заявил Мдинарадзе журналистам. Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили заявила в интервью французской газете Le Figaro, что готова баллотироваться на второй срок ради европейской интеграции страны. Полномочия Зурабишвили истекают осенью текущего года. Президента Грузии изберут на пятилетний срок 300 выборщиков-дипломатов после парламентских выборов 26 октября.

https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html

https://ria.ru/20240822/ivanishvili--1967849641.html

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в мире, грузия, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили