https://ria.ru/20240911/investitsii-1972140791.html

Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты

Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты - РИА Новости, 11.09.2024

Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты

Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:23

2024-09-11T17:23

2024-09-11T17:23

экономика

арктика

россия

дальний восток

юрий трутнев

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4 триллионов рублей инвестиций, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Согласно его данным, на ВЭФ-2024 подписано 313 соглашений на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей. "Учитывая, что примерно 80 процентов подписанных соглашений воплощается в реальные инвестиционные проекты, девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов (рублей) инвестиций", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240911/vef-1972122381.html

https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html

арктика

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, арктика, россия, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)