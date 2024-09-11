https://ria.ru/20240911/investitsii-1972140791.html
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты - РИА Новости, 11.09.2024
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты
Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:23
2024-09-11T17:23
2024-09-11T17:23
экономика
арктика
россия
дальний восток
юрий трутнев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970390589_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_b5e0fe29e5be63c1980852eae6035612.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4 триллионов рублей инвестиций, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Согласно его данным, на ВЭФ-2024 подписано 313 соглашений на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей. "Учитывая, что примерно 80 процентов подписанных соглашений воплощается в реальные инвестиционные проекты, девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов (рублей) инвестиций", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240911/vef-1972122381.html
https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html
арктика
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970390589_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_eea9291975e06c0013ca3cb2f2f47c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, россия, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Арктика, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты
Трутнев: ВЭФ-2024 привлечет в ДФО и Арктику не менее четырех триллионов рублей