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Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты - РИА Новости, 11.09.2024
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17:23 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/investitsii-1972140791.html
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты - РИА Новости, 11.09.2024
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты
Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:23
2024-09-11T17:23
экономика
арктика
россия
дальний восток
юрий трутнев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4 триллионов рублей инвестиций, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Согласно его данным, на ВЭФ-2024 подписано 313 соглашений на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей. "Учитывая, что примерно 80 процентов подписанных соглашений воплощается в реальные инвестиционные проекты, девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов (рублей) инвестиций", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240911/vef-1972122381.html
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экономика, арктика, россия, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Арктика, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев: 80 процентов соглашений на ВЭФ воплощаются в реальные проекты

Трутнев: ВЭФ-2024 привлечет в ДФО и Арктику не менее четырех триллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Примерно 80% соглашений, подписываемых на Восточном экономическом форуме, воплощаются в реальные проекты, девятый форум привлечет в ДФО и Арктику не менее 4 триллионов рублей инвестиций, сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Согласно его данным, на ВЭФ-2024 подписано 313 соглашений на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей.
Символика форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трутнев сообщил об участниках ВЭФ из недружественных стран
Вчера, 16:30
"Учитывая, что примерно 80 процентов подписанных соглашений воплощается в реальные инвестиционные проекты, девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов (рублей) инвестиций", - сказал Трутнев на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Трутнев назвал число участников ВЭФ
10 июля, 10:55
 
ЭкономикаАрктикаРоссияДальний ВостокЮрий ТрутневВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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