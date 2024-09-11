https://ria.ru/20240911/ingushetiya-1972054468.html

Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года

Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года - РИА Новости, 11.09.2024

Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года

Психоневрологический и наркологический диспансер откроют до конца текущего года в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:52

2024-09-11T12:52

2024-09-11T12:52

республика ингушетия

назрановский район

махмуд-али калиматов

медучреждения

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НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Психоневрологический и наркологический диспансер откроют до конца текущего года в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. "Строительство медицинского учреждения на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест было начато в 2015 году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". В связи с удорожанием строительства изначальная проектная стоимость объекта в 650 миллионов рублей выросла до 818 миллионов рублей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поставил задачу до конца года подготовить диспансер к открытию", - говорится в сообщении. Общая площадь четырехэтажного здания республиканского психоневрологического и наркологического диспансера в селении Плиево составляет около 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет располагаться профильная поликлиника на 100 посещений в смену. Еще два этажа займет стационар на 150 коек, 20 из которых предназначены для детей и подростков. Четвертый этаж рассчитан под администрацию медучреждения и персонал. Также планируется создание лечебно-производственных мастерских на 50 мест для трудовой реабилитации наркозависимых. "Это медицинское учреждение, и хотя минстрой является заказчиком объекта, решение об открытии больницы должен принимать минздрав, все их пожелания должны быть учтены. Уверен, что они, в первую очередь, позаботятся о создании комфортных условий и для пациентов, и для медперсонала. Это не стандартное медицинское учреждения, здесь будут лечиться люди с заболеваниями, требующими особых условий и контроля", – заметил посетивший диспансер глава Ингушетии. На сегодняшний день наркологическая служба региона представлена психоневрологическим и наркологическим диспансером, расположенным в приспособленном помещении, и тремя наркологическими кабинетами в структуре двух районных и одной городской больниц.

https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html

https://ria.ru/20240704/selkhozproduktsiya-1957412705.html

назрановский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

назрановский район, махмуд-али калиматов, медучреждения