https://ria.ru/20240911/ingushetiya-1972054468.html
Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года
Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года - РИА Новости, 11.09.2024
Психоневрологический и наркодиспансер откроют в Ингушетии до конца года
Психоневрологический и наркологический диспансер откроют до конца текущего года в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:52
2024-09-11T12:52
2024-09-11T12:52
республика ингушетия
назрановский район
махмуд-али калиматов
медучреждения
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НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Психоневрологический и наркологический диспансер откроют до конца текущего года в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. "Строительство медицинского учреждения на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест было начато в 2015 году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". В связи с удорожанием строительства изначальная проектная стоимость объекта в 650 миллионов рублей выросла до 818 миллионов рублей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поставил задачу до конца года подготовить диспансер к открытию", - говорится в сообщении. Общая площадь четырехэтажного здания республиканского психоневрологического и наркологического диспансера в селении Плиево составляет около 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет располагаться профильная поликлиника на 100 посещений в смену. Еще два этажа займет стационар на 150 коек, 20 из которых предназначены для детей и подростков. Четвертый этаж рассчитан под администрацию медучреждения и персонал. Также планируется создание лечебно-производственных мастерских на 50 мест для трудовой реабилитации наркозависимых. "Это медицинское учреждение, и хотя минстрой является заказчиком объекта, решение об открытии больницы должен принимать минздрав, все их пожелания должны быть учтены. Уверен, что они, в первую очередь, позаботятся о создании комфортных условий и для пациентов, и для медперсонала. Это не стандартное медицинское учреждения, здесь будут лечиться люди с заболеваниями, требующими особых условий и контроля", – заметил посетивший диспансер глава Ингушетии. На сегодняшний день наркологическая служба региона представлена психоневрологическим и наркологическим диспансером, расположенным в приспособленном помещении, и тремя наркологическими кабинетами в структуре двух районных и одной городской больниц.
https://ria.ru/20240802/modernizatsiya-1963626525.html
https://ria.ru/20240704/selkhozproduktsiya-1957412705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрановский район, махмуд-али калиматов, медучреждения
Республика Ингушетия, Назрановский район, Махмуд-Али Калиматов, Медучреждения
НАЛЬЧИК, 11 сен – РИА Новости. Психоневрологический и наркологический диспансер откроют до конца текущего года в Назрановском районе Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
"Строительство медицинского учреждения на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест было начато в 2015 году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". В связи с удорожанием строительства изначальная проектная стоимость объекта в 650 миллионов рублей выросла до 818 миллионов рублей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
поставил задачу до конца года подготовить диспансер к открытию", - говорится в сообщении.
Общая площадь четырехэтажного здания республиканского психоневрологического и наркологического диспансера в селении Плиево составляет около 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже будет располагаться профильная поликлиника на 100 посещений в смену. Еще два этажа займет стационар на 150 коек, 20 из которых предназначены для детей и подростков. Четвертый этаж рассчитан под администрацию медучреждения и персонал. Также планируется создание лечебно-производственных мастерских на 50 мест для трудовой реабилитации наркозависимых.
"Это медицинское учреждение, и хотя минстрой является заказчиком объекта, решение об открытии больницы должен принимать минздрав, все их пожелания должны быть учтены. Уверен, что они, в первую очередь, позаботятся о создании комфортных условий и для пациентов, и для медперсонала. Это не стандартное медицинское учреждения, здесь будут лечиться люди с заболеваниями, требующими особых условий и контроля", – заметил посетивший диспансер глава Ингушетии.
На сегодняшний день наркологическая служба региона представлена психоневрологическим и наркологическим диспансером, расположенным в приспособленном помещении, и тремя наркологическими кабинетами в структуре двух районных и одной городской больниц.