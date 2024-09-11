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В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства
В Госдуме будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:15
2024-09-11T21:15
2024-09-11T21:15
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект, связанный с предупреждением заключения фиктивных браков, которые затем являются основой для получения гражданства. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства. Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24". Он отметил, что законодательство должно соответствовать запросам граждан, защищать их.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства
ГД: срок нахождения в браке для получения гражданства могут увеличить до 4 лет