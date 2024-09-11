Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/grazhdanstvo-1972178880.html
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства
В Госдуме будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:15
2024-09-11T21:15
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_4066c4b7c3406e21cf61df9b84e3da1a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект, связанный с предупреждением заключения фиктивных браков, которые затем являются основой для получения гражданства. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства. Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24". Он отметил, что законодательство должно соответствовать запросам граждан, защищать их.
https://ria.ru/20240731/gosduma-1963077733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814189820_84:272:2452:2048_1920x0_80_0_0_43eef33b1bf38327663ddfec4a03a2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства

ГД: срок нахождения в браке для получения гражданства могут увеличить до 4 лет

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в РФ, срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Законопроект, связанный с предупреждением заключения фиктивных браков, которые затем являются основой для получения гражданства. Депутаты предлагают увеличить время нахождения в браке для получения гражданства. Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что законодательство должно соответствовать запросам граждан, защищать их.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Госдума обсудит обязательный воинский учет для получения гражданства
31 июля, 08:26
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала