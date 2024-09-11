https://ria.ru/20240911/gosduma-1972179723.html

Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин

Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024

Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин

Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на длительное время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:25

2024-09-11T21:25

2024-09-11T21:25

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на длительное время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на такое длительное время. У нас же есть разные форматы, и вы о них сказали. Расширенное заседание Совета Государственной Думы, выездные заседания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Володин добавил, что у политиков отпусков не бывает, поэтому отпуск "это своего рода название". "Но если хотите, раз вы этот разговор инициировали, то правильно было бы сказать, что депутат, который планирует избираться в будущем, никогда не отдыхает весь отпуск. Он какое-то количество времени использует для отдыха, это нормально, но точно не весь отпуск", - добавил Володин. Председатель Госдумы отметил, что к депутатам обращаются люди, и Госдума исходит при формировании повестки из запросов людей. "То есть, ставится проблема, мы ее изучаем и выходим на обсуждение, а затем уже принятие решения. Именно так было сделано в ходе расширенного заседания по вопросам организации детского отдыха", - заключил он.

https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972006904.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вячеслав володин, госдума рф