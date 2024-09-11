Рейтинг@Mail.ru
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972179723.html
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин
Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на длительное время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:25
2024-09-11T21:25
политика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897244324_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_cac207ab6e405d90bddcbb19be6b6fc2.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на длительное время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на такое длительное время. У нас же есть разные форматы, и вы о них сказали. Расширенное заседание Совета Государственной Думы, выездные заседания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Володин добавил, что у политиков отпусков не бывает, поэтому отпуск "это своего рода название". "Но если хотите, раз вы этот разговор инициировали, то правильно было бы сказать, что депутат, который планирует избираться в будущем, никогда не отдыхает весь отпуск. Он какое-то количество времени использует для отдыха, это нормально, но точно не весь отпуск", - добавил Володин. Председатель Госдумы отметил, что к депутатам обращаются люди, и Госдума исходит при формировании повестки из запросов людей. "То есть, ставится проблема, мы ее изучаем и выходим на обсуждение, а затем уже принятие решения. Именно так было сделано в ходе расширенного заседания по вопросам организации детского отдыха", - заключил он.
https://ria.ru/20240731/deputaty-1963225985.html
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972006904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897244324_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_13bf58d0789ce4cfa43af8cc441d4922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума должна работать, не прерываясь на длительное время, заявил Володин

Володин: ГД как орган власти должна работать, не прерываясь на длительное время

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Госдумы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на длительное время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Государственная Дума, как орган власти, должна работать, не прерываясь на такое длительное время. У нас же есть разные форматы, и вы о них сказали. Расширенное заседание Совета Государственной Думы, выездные заседания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на последнем пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы РФ. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Володин рассказал, что ждет депутатов Госдумы вместо отпуска
31 июля, 16:06
Володин добавил, что у политиков отпусков не бывает, поэтому отпуск "это своего рода название".
"Но если хотите, раз вы этот разговор инициировали, то правильно было бы сказать, что депутат, который планирует избираться в будущем, никогда не отдыхает весь отпуск. Он какое-то количество времени использует для отдыха, это нормально, но точно не весь отпуск", - добавил Володин.
Председатель Госдумы отметил, что к депутатам обращаются люди, и Госдума исходит при формировании повестки из запросов людей.
"То есть, ставится проблема, мы ее изучаем и выходим на обсуждение, а затем уже принятие решения. Именно так было сделано в ходе расширенного заседания по вопросам организации детского отдыха", - заключил он.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Володин рассказал о последствиях участия Запада в украинском конфликте
Вчера, 10:32
 
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала