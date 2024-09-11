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США разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.09.2024
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16:08 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gosdep-1972114469.html
США разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии, заявили в Госдуме
США разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.09.2024
США разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии, заявили в Госдуме
План Госдепа по вмешательству в выборы Грузии разрабатывается совместно с МИ-6 и ЦРУ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:08
2024-09-11T16:08
в мире
грузия
сша
адальби шхагошев
государственный департамент сша
ми-6
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. План Госдепа по вмешательству в выборы Грузии разрабатывается совместно с МИ-6 и ЦРУ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. По данным СВР, госдепартамент США намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября с целью воспрепятстовать победе правящей сейчас партии "Грузинская мечта". США договорились о "сотрудничестве" с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в рамках которого предусматривается, что Бюро перед голосованием в Грузии опубликует доклад с выводом об отсутствии в стране условий для свободных выборов. "План Госдепа по вмешательству в выборы в Грузии разрабатывается совместно с МИ-6 и ЦРУ. Ведущую роль в этом проекте исполняет третий директорат спецслужбы, который специализируются на диверсиях, в том числе - политических. Конечная цель - дестабилизация обстановки в Грузии с возможностью привести к власти прозападные силы", - сообщил РИА Новости депутат.
https://ria.ru/20240911/svr-1971991984.html
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в мире, грузия, сша, адальби шхагошев, государственный департамент сша, ми-6, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Грузия, США, Адальби Шхагошев, Государственный департамент США, Ми-6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии, заявили в Госдуме

Шхагошев: США с МИ-6 и ЦРУ разрабатывают план по вмешательству в выборы Грузии

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. План Госдепа по вмешательству в выборы Грузии разрабатывается совместно с МИ-6 и ЦРУ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
По данным СВР, госдепартамент США намерен задействовать новый инструмент вмешательства в парламентские выборы в Грузии 26 октября с целью воспрепятстовать победе правящей сейчас партии "Грузинская мечта". США договорились о "сотрудничестве" с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в рамках которого предусматривается, что Бюро перед голосованием в Грузии опубликует доклад с выводом об отсутствии в стране условий для свободных выборов.
"План Госдепа по вмешательству в выборы в Грузии разрабатывается совместно с МИ-6 и ЦРУ. Ведущую роль в этом проекте исполняет третий директорат спецслужбы, который специализируются на диверсиях, в том числе - политических. Конечная цель - дестабилизация обстановки в Грузии с возможностью привести к власти прозападные силы", - сообщил РИА Новости депутат.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
СВР узнала о новом инструменте США по вмешательству в выборы в Грузии
Вчера, 09:29
 
В миреГрузияСШААдальби ШхагошевГосударственный департамент СШАМи-6Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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