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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 11.09.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:28
2024-09-11T17:28
2024-09-11T17:28
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 00.10 и 14.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что в жилом массиве "Комсомолец" БПЛА вооруженных формирований Украины нанёс удар по гражданскому автомобилю. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240910/vsu-1971941097.html
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку