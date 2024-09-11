https://ria.ru/20240911/gorlovka-1972141308.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 11.09.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:28

2024-09-11T17:28

2024-09-11T17:28

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 00.10 и 14.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. Мэр города Иван Приходько также сообщил, что в жилом массиве "Комсомолец" БПЛА вооруженных формирований Украины нанёс удар по гражданскому автомобилю. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240910/vsu-1971941097.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол