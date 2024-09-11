Рейтинг@Mail.ru
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 11.09.2024 (обновлено: 17:52 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/geologorazvedka-1972146942.html
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки
Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:44
2024-09-11T17:52
экономика
россия
чукотка
архангельское
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963214674_0:377:720:782_1920x0_80_0_0_5ad59efee682ab31b260182ca08f8f2f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать работы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "За одиннадцать дней действия закона компании уже проявили интерес к восьми участкам для геологического изучения. Это площади на Чукотке, в Карелии, Бурятии, Архангельской, Курганской, Свердловской области, в Хабаровском крае. В планах компаний уже будущей весной отправить свои первые геологические партии", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Закон, который дает возможность привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ, вступил в силу в России 1 сентября. Ранее этот этап традиционно проводился и финансировался государством.
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
россия
чукотка
архангельское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963214674_0:309:720:849_1920x0_80_0_0_b9f1933b37a5a57f8596a86a6f2acf73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, чукотка, архангельское, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Чукотка, Архангельское, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки

Минприроды: компании заинтересовались уже 8 участками для ранней разведки недр

© KMZСпецмодуль геологоразведки
Спецмодуль геологоразведки - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© KMZ
Спецмодуль геологоразведки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать работы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
«
"За одиннадцать дней действия закона компании уже проявили интерес к восьми участкам для геологического изучения. Это площади на Чукотке, в Карелии, Бурятии, Архангельской, Курганской, Свердловской области, в Хабаровском крае. В планах компаний уже будущей весной отправить свои первые геологические партии", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Закон, который дает возможность привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ, вступил в силу в России 1 сентября. Ранее этот этап традиционно проводился и финансировался государством.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Вчера, 16:53
 
ЭкономикаРоссияЧукоткаАрхангельскоеАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала