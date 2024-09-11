https://ria.ru/20240911/geologorazvedka-1972146942.html
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки
Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:44
2024-09-11T17:44
2024-09-11T17:52
экономика
россия
чукотка
архангельское
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать работы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "За одиннадцать дней действия закона компании уже проявили интерес к восьми участкам для геологического изучения. Это площади на Чукотке, в Карелии, Бурятии, Архангельской, Курганской, Свердловской области, в Хабаровском крае. В планах компаний уже будущей весной отправить свои первые геологические партии", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Закон, который дает возможность привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ, вступил в силу в России 1 сентября. Ранее этот этап традиционно проводился и финансировался государством.
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, чукотка, архангельское, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Чукотка, Архангельское, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки
Минприроды: компании заинтересовались уже 8 участками для ранней разведки недр