https://ria.ru/20240911/geologorazvedka-1972146942.html

Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки

Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024

Минприроды отметило интерес компаний к участкам для ранней геологоразведки

Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:44

2024-09-11T17:44

2024-09-11T17:52

экономика

россия

чукотка

архангельское

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компании РФ с начала действия закона о допуске частных инвесторов к ранней геологоразведке недр заинтересовались 8 участками, планируют уже весной начать работы, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "За одиннадцать дней действия закона компании уже проявили интерес к восьми участкам для геологического изучения. Это площади на Чукотке, в Карелии, Бурятии, Архангельской, Курганской, Свердловской области, в Хабаровском крае. В планах компаний уже будущей весной отправить свои первые геологические партии", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Закон, который дает возможность привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ, вступил в силу в России 1 сентября. Ранее этот этап традиционно проводился и финансировался государством.

https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html

россия

чукотка

архангельское

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, чукотка, архангельское, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)