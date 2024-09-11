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Генпрокуратура предложила выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях - РИА Новости, 11.09.2024
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18:18 11.09.2024 (обновлено: 18:38 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/genprokuratura-1972155226.html
Генпрокуратура предложила выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях
Генпрокуратура предложила выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях - РИА Новости, 11.09.2024
Генпрокуратура предложила выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях
В случае возникновения в исправительных учреждениях и следственных изоляторах чрезвычайных происшествий либо влекущих широкий общественный резонанс прокурорам... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:18
2024-09-11T18:38
игорь краснов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В случае возникновения в исправительных учреждениях и следственных изоляторах чрезвычайных происшествий либо влекущих широкий общественный резонанс прокурорам надлежит немедленно выезжать на место, проект соответствующего приказа генерального прокурора Игоря Краснова опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В случаях возникновения в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитно-пересыльных пунктах, на гауптвахтах, в дисциплинарных воинских частях происшествий, носящих чрезвычайный характер либо влекущих широкий общественный резонанс, руководителям прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуратур незамедлительно выезжать на места для проверки их обстоятельств, выяснения и устранения их причин и условий и решения вопроса о привлечении виновных к ответственности", - говорится в документе. Кроме того, указывается в проекте приказа, по каждому случаю смерти заключенных под стражу и осужденных, причинения телесных повреждений, объявления голодовок и совершения иных протестных действий надлежит организовывать проведение всесторонних проверок обстоятельств данных событий, причин и условий, им способствовавших. По их результатам при наличии оснований, согласно законопроекту, следует выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
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игорь краснов
Игорь Краснов
Генпрокуратура предложила выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях

Генпрокурор Краснов предложил выезжать на места ЧП в исправительных учреждениях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В случае возникновения в исправительных учреждениях и следственных изоляторах чрезвычайных происшествий либо влекущих широкий общественный резонанс прокурорам надлежит немедленно выезжать на место, проект соответствующего приказа генерального прокурора Игоря Краснова опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В случаях возникновения в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитно-пересыльных пунктах, на гауптвахтах, в дисциплинарных воинских частях происшествий, носящих чрезвычайный характер либо влекущих широкий общественный резонанс, руководителям прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуратур незамедлительно выезжать на места для проверки их обстоятельств, выяснения и устранения их причин и условий и решения вопроса о привлечении виновных к ответственности", - говорится в документе.
Кроме того, указывается в проекте приказа, по каждому случаю смерти заключенных под стражу и осужденных, причинения телесных повреждений, объявления голодовок и совершения иных протестных действий надлежит организовывать проведение всесторонних проверок обстоятельств данных событий, причин и условий, им способствовавших.
По их результатам при наличии оснований, согласно законопроекту, следует выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
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