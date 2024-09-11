https://ria.ru/20240911/gaza-1972097712.html

Президент Египта призвал ЕС оказать давление на стороны конфликта в Газе

Президент Египта призвал ЕС оказать давление на стороны конфликта в Газе - РИА Новости, 11.09.2024

Президент Египта призвал ЕС оказать давление на стороны конфликта в Газе

Европа должна оказать давление на стороны конфликта в секторе Газа для прекращения огня, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:44

2024-09-11T14:44

2024-09-11T14:45

в мире

цены на нефть

израиль

европа

египет

абдель фаттах ас-сиси

франк-вальтер штайнмайер

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

КАИР, 11 сен - РИА Новости. Европа должна оказать давление на стороны конфликта в секторе Газа для прекращения огня, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Штайнмайер стал первым за 25 лет президентом Германии, совершившим визит в Египет. "Мы с большой пользой поговорили о ситуации в Газе, важности прекращения огня и поиска механизма для доставки помощи в больших объемах… Очень важно, чтобы Европа приложила большие усилия для того, что призвать стороны и оказать на них давление", - сказал ас-Сиси. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html

израиль

европа

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, израиль, европа, египет, абдель фаттах ас-сиси, франк-вальтер штайнмайер, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году