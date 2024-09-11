Президент Египта призвал ЕС оказать давление на стороны конфликта в Газе
Президент Египта ас-Сиси призвал ЕС оказать давление на стороны конфликта в Газе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Европа должна оказать давление на стороны конфликта в секторе Газа для прекращения огня, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Штайнмайер стал первым за 25 лет президентом Германии, совершившим визит в Египет.
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"Мы с большой пользой поговорили о ситуации в Газе, важности прекращения огня и поиска механизма для доставки помощи в больших объемах… Очень важно, чтобы Европа приложила большие усилия для того, что призвать стороны и оказать на них давление", - сказал ас-Сиси.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.