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Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине - РИА Новости, 11.09.2024
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16:51 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/fitso-1972129051.html
Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине
Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине
Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой мужественны,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:51
2024-09-11T16:51
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украина
россия
роберт фицо
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой мужественны, достойны уважения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Премьер Словакии ранее заявил, что международное сообщество должно признать недопустимость действия на Украине воинских подразделений, которые используют нацистскую символику, По его словам, сейчас игнорируется активность в стране отрядов, "у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными". "Мне кажется, это то самое, что мы называем, есть такое крылатое выражение, слова не мальчика, но мужа. Это говорит о силе мужества человека, который находится в стане, окружённый идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация людей", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула: достойно уважения, что Фицо в таком окружении находит силу говорить правду.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, мария захарова
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Мария Захарова
Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине

Захарова назвала слова Фицо о недопустимости действий на Украине мужественными

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой мужественны, достойны уважения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премьер Словакии ранее заявил, что международное сообщество должно признать недопустимость действия на Украине воинских подразделений, которые используют нацистскую символику, По его словам, сейчас игнорируется активность в стране отрядов, "у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными".
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"Мне кажется, это то самое, что мы называем, есть такое крылатое выражение, слова не мальчика, но мужа. Это говорит о силе мужества человека, который находится в стане, окружённый идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация людей", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула: достойно уважения, что Фицо в таком окружении находит силу говорить правду.
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоМария Захарова
 
 
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