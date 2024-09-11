https://ria.ru/20240911/fitso-1972129051.html

Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине

Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине - РИА Новости, 11.09.2024

Захарова оценила слова Фицо о недопустимости действий на Украине

Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой мужественны,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:51

2024-09-11T16:51

2024-09-11T16:51

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о необходимости признания недопустимости действия на Украине подразделений с нацистской символикой мужественны, достойны уважения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Премьер Словакии ранее заявил, что международное сообщество должно признать недопустимость действия на Украине воинских подразделений, которые используют нацистскую символику, По его словам, сейчас игнорируется активность в стране отрядов, "у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными". "Мне кажется, это то самое, что мы называем, есть такое крылатое выражение, слова не мальчика, но мужа. Это говорит о силе мужества человека, который находится в стане, окружённый идеологами либерального диктата, в основе которого сегрегация людей", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула: достойно уважения, что Фицо в таком окружении находит силу говорить правду.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, мария захарова