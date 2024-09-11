https://ria.ru/20240911/ekspert-1972158839.html

Эксперт: стоит обсудить повышение лимита по среднему чеку на BNPL-рынке

Эксперт: стоит обсудить повышение лимита по среднему чеку на BNPL-рынке - РИА Новости, 11.09.2024

Эксперт: стоит обсудить повышение лимита по среднему чеку на BNPL-рынке

BNPL-рынку нужно законодательное регулирование, но некоторые вопросы требуют еще обсуждения; например, следует сделать лимит по среднему чеку выше, чем сейчас... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:43

2024-09-11T18:43

2024-09-11T18:55

экономика

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. BNPL-рынку нужно законодательное регулирование, но некоторые вопросы требуют еще обсуждения; например, следует сделать лимит по среднему чеку выше, чем сейчас предлагается в законопроекте, сообщил руководитель BNPL-сервиса "Долями" Дмитрий Серегин.Заявление прозвучало в среду на круглом столе "BNPL – преимущества и риски. Идеальный клиентский путь к планированию расходов. Банки или финтех – у кого больше шансов занять поляну?", который прошел в рамках 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024".Серегин отметил, что "Долями" работают в сегменте низких чеков – до 5 тысяч рублей.“Здесь, вроде, нас услышали, но не до конца. Средний чек (в рамках предложенного законопроекта - ред.) сделали слишком низким – то есть размер максимальной суммы, который BNPL может дать, сильно зарезали. В целом у нас нет возражений относительно того, чтобы ограничить средний чек. Но сейчас оно убивает всю бизнес модель", - считает Серегин.Руководитель сервиса оптимистично настроен относительно согласования финального формата регулирования."Думаю у нас получится договориться о каких-то приемлемых условиях, скорее, всего будет какой-то лимит по сумме. Но нам хотелось бы быть тут более гибкими", - подчеркнул Серегин.ПЛАС-Форум — это крупное мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья. Более чем 1700 участников ПЛАС-Форума представляют банковский сектор, платежные системы, операторов связи и транспорта, компании-поставщики решений, государственные органы. В работе форума принимают участие ведущие российские и зарубежные эксперты индустрии. Форум завершит работу 11 сентября.

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экономика, россия