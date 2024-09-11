https://ria.ru/20240911/ekaterinburg-1971980333.html

В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве

В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве - РИА Новости, 11.09.2024

В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве

Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:53

2024-09-11T07:53

2024-09-11T12:09

екатеринбург

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале."Около 06:00 (04:00 мск) неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ г. Екатеринбурга произошел хлопок", — говорится в публикации.После инцидента одного человека доставили в больницу. В результате ЧП повреждены три автомобиля.На место прибыли экстренные и специальные службы, район оцепили, движение в районе улицы Крауля частично перекрыто.В комиссии подчеркнули, что сейчас угрозы нет.

https://ria.ru/20240903/pozhar-1970117892.html

екатеринбург

свердловская область

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екатеринбург, происшествия, свердловская область