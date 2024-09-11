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В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве - РИА Новости, 11.09.2024
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07:53 11.09.2024 (обновлено: 12:09 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ekaterinburg-1971980333.html
В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве
В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве - РИА Новости, 11.09.2024
В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве
Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:53
2024-09-11T12:09
екатеринбург
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале."Около 06:00 (04:00 мск) неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ г. Екатеринбурга произошел хлопок", — говорится в публикации.После инцидента одного человека доставили в больницу. В результате ЧП повреждены три автомобиля.На место прибыли экстренные и специальные службы, район оцепили, движение в районе улицы Крауля частично перекрыто.В комиссии подчеркнули, что сейчас угрозы нет.
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екатеринбург
свердловская область
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екатеринбург, происшествия, свердловская область
Екатеринбург, Происшествия, Свердловская область
В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве

При взрыве в Екатеринбурге пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram-канале.
"Около 06:00 (04:00 мск) неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ г. Екатеринбурга произошел хлопок", — говорится в публикации.
После инцидента одного человека доставили в больницу. В результате ЧП повреждены три автомобиля.
На место прибыли экстренные и специальные службы, район оцепили, движение в районе улицы Крауля частично перекрыто.
В комиссии подчеркнули, что сейчас угрозы нет.
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