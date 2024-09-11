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Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса - РИА Новости, 11.09.2024
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14:10 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/efimov-1971904000.html
Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса
Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса - РИА Новости, 11.09.2024
Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса
Москва выделила инвестору земельный участок в районе Хорошёво-Мнёвники для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:10
2024-09-11T14:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва выделила инвестору земельный участок в районе Хорошёво-Мнёвники для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участок предоставлен на пять лет реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Землю под МаИП застройщики получают без торгов."Предоставление городской земли для реализации масштабных инвестиционных проектов позволяет привлекать бизнес к развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест. Так, инвестору предоставлен участок площадью более 3,6 гектара на северо-западе столицы для возведения крупного спортивного объекта, в составе которого появятся арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, спорткомплекс построят на улице Нижние Мнёвники по соседству с жилым кварталом, рядом со станцией метро "Терехово".По данным столичного департамента горимущества, с начала текущего года Москва выделила физкультурные комплексы семь земельных участков площадью свыше 42 гектаров, на которых возведут почти 150 тысяч квадратных метров недвижимости.Всего в Москве с 2011 года построили и реконструировали свыше 200 спортобъектов. До 2030 года планируется возвести и реконструировать еще более 200.
https://ria.ru/20240910/efimov-1971776422.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выделила земельный участок для строительства спорткомплекса

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва выделила инвестору земельный участок в районе Хорошёво-Мнёвники для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Участок предоставлен на пять лет реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Землю под МаИП застройщики получают без торгов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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"Предоставление городской земли для реализации масштабных инвестиционных проектов позволяет привлекать бизнес к развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест. Так, инвестору предоставлен участок площадью более 3,6 гектара на северо-западе столицы для возведения крупного спортивного объекта, в составе которого появятся арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, спорткомплекс построят на улице Нижние Мнёвники по соседству с жилым кварталом, рядом со станцией метро "Терехово".
По данным столичного департамента горимущества, с начала текущего года Москва выделила физкультурные комплексы семь земельных участков площадью свыше 42 гектаров, на которых возведут почти 150 тысяч квадратных метров недвижимости.
Всего в Москве с 2011 года построили и реконструировали свыше 200 спортобъектов. До 2030 года планируется возвести и реконструировать еще более 200.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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