https://ria.ru/20240911/efimov-1971900729.html

Ефимов: на участке Троицкой линии метро уложили 3,3 тысячи километров сетей

Ефимов: на участке Троицкой линии метро уложили 3,3 тысячи километров сетей - РИА Новости, 11.09.2024

Ефимов: на участке Троицкой линии метро уложили 3,3 тысячи километров сетей

На первом участке Троицкой линии метро в Москве уложили около 3,3 тысячи километров инженерных сетей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На первом участке Троицкой линии метро в Москве уложили около 3,3 тысячи километров инженерных сетей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инженерные системы и современное оборудование обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала столичного метрополитена и функционирование четырех новых станций Троицкой линии", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего длина уложенных сетей и коммуникаций на пусковом участке составила около 3,3 тысячи километров. Значительная часть объема пришлась на электрокабель длиной свыше 3,1 тысячи километров. Также было смонтировано 94 километра трубопроводов, 22,5 километра воздуховодов.Помимо этого, специалисты установили свыше 92 тысяч единиц основного и вспомогательного инженерного оборудования.В свою очередь руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что наибольшее количество кабельно-проводниковой продукции и оборудования смонтировали на станции "Новаторская", где новая линия будет интегрирована в систему метрополитена. Здесь же пассажиры могут пересесть на Большую кольцевую метро, поскольку есть соединительная линия для оборота подвижного состава.

https://ria.ru/20240910/efimov-1971776422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы