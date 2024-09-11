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В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов - РИА Новости, 11.09.2024
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15:57 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/dvizhenie-1972115308.html
В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов
В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов
Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:57
2024-09-11T15:57
происшествия
белгородская область
новый оскол
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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Во вторник вечером локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. "В 15.10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда… Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. В них задействовано более 170 железнодорожников, восстановительные поезда и другая специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД. В компании отметили, что для координации работ по ликвидации последствий происшествия на ЮВЖД работает оперативный штаб.
https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, новый оскол
Происшествия, Белгородская область, Новый Оскол
В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов

В Белгородской области открыли движение по одному пути после схода поезда

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииМесто схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Во вторник вечером локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
«
"В 15.10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда… Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. В них задействовано более 170 железнодорожников, восстановительные поезда и другая специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД.
В компании отметили, что для координации работ по ликвидации последствий происшествия на ЮВЖД работает оперативный штаб.
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ПроисшествияБелгородская областьНовый Оскол
 
 
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