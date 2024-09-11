В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов
В Белгородской области открыли движение по одному пути после схода поезда
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииМесто схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Во вторник вечером локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.
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"В 15.10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда… Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. В них задействовано более 170 железнодорожников, восстановительные поезда и другая специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД.
В компании отметили, что для координации работ по ликвидации последствий происшествия на ЮВЖД работает оперативный штаб.