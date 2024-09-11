https://ria.ru/20240911/dvizhenie-1972115308.html

В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов

В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов - РИА Новости, 11.09.2024

В Белгородской области частично восстановили движение после схода вагонов

Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:57

2024-09-11T15:57

2024-09-11T15:57

происшествия

белгородская область

новый оскол

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Движение в Белгородской области, прерванное в результате схода поезда, открыто по одному пути, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Во вторник вечером локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. "В 15.10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда… Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. В них задействовано более 170 железнодорожников, восстановительные поезда и другая специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮВЖД. В компании отметили, что для координации работ по ликвидации последствий происшествия на ЮВЖД работает оперативный штаб.

https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html

белгородская область

новый оскол

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, новый оскол