https://ria.ru/20240911/dnr-1972118382.html

В ДНР беспилотник ВСУ второй раз за сутки атаковал спасателей

В ДНР беспилотник ВСУ второй раз за сутки атаковал спасателей - РИА Новости, 11.09.2024

В ДНР беспилотник ВСУ второй раз за сутки атаковал спасателей

Спасатели ДНР во второй раз с начала суток подверглись атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск, повреждена автоцистерна, сообщили в МЧС РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:12

2024-09-11T16:12

2024-09-11T16:12

горловка

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Спасатели ДНР во второй раз с начала суток подверглись атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск, повреждена автоцистерна, сообщили в МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке во время тушения загоревшегося автомобиля, спасатели не пострадали. "В ДНР второй раз за сутки сотрудники МЧС России подверглись атаке БПЛА", - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. Отмечается, что в Центрально-Городском районе Горловки загорелась сухая трава, и как только огнеборцы принялись ее тушить, в небе был замечен беспилотник. Сообщается, что личный состав укрылся, повреждения получила автоцистерна. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 14.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона в центре Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240911/dnr-1972044891.html

https://ria.ru/20240412/sotrudniki-1939699290.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия