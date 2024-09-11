https://ria.ru/20240911/diplomatiya-1972057891.html
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
США в целом сохраняют негативное недружественное отношение к РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:47
2024-09-11T12:47
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США в целом сохраняют негативное недружественное отношение к РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, камала харрис, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире
США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков
Песков: США сохраняют негативное и недружественное отношение к России