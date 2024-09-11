https://ria.ru/20240911/diplomatiya-1972057891.html

США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков

США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024

США сохраняют негативное отношение к России, заявил Песков

США в целом сохраняют негативное недружественное отношение к РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:47

2024-09-11T12:47

2024-09-11T12:47

сша

россия

дмитрий песков

камала харрис

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США в целом сохраняют негативное недружественное отношение к РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, дмитрий песков, камала харрис, дональд трамп, в мире