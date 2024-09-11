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С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО - РИА Новости, 11.09.2024
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО
Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:49
2024-09-11T15:49
2024-09-11T15:49
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала 2024 года, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения области Алексея Сапанюка, врачи рассказывают обучающимся о подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении специальных инъекций. Особенно в получении такой информации нуждаются те пациенты, кто столкнулся с диагнозом впервые.Отмечается, что пройти обучение в школах бесплатно может любой житель региона с подтвержденным сахарным диабетом.
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РИА Новости
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