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С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО

С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО - РИА Новости, 11.09.2024

С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО

Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:49

2024-09-11T15:49

2024-09-11T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала 2024 года, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения области Алексея Сапанюка, врачи рассказывают обучающимся о подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении специальных инъекций. Особенно в получении такой информации нуждаются те пациенты, кто столкнулся с диагнозом впервые.Отмечается, что пройти обучение в школах бесплатно может любой житель региона с подтвержденным сахарным диабетом.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)