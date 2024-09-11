Рейтинг@Mail.ru
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:49 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/diabet--1972113494.html
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО - РИА Новости, 11.09.2024
С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО
Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:49
2024-09-11T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834269337_0:35:3010:1728_1920x0_80_0_0_a2a9838fba7b65e01ca870274da7c18e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала 2024 года, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения области Алексея Сапанюка, врачи рассказывают обучающимся о подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении специальных инъекций. Особенно в получении такой информации нуждаются те пациенты, кто столкнулся с диагнозом впервые.Отмечается, что пройти обучение в школах бесплатно может любой житель региона с подтвержденным сахарным диабетом.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834269337_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_fb2120ae5fdab6853eec3c6800cef31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

С начала года 30 тысяч человек обучились в школах сахарного диабета МО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлюкометр для измерения уровня сахара в крови
Глюкометр для измерения уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 30 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи – дети, прошли обучение в школах здоровья для пациентов с сахарным диабетом в Московской области с начала 2024 года, сообщил 360.ru.
По словам министра здравоохранения области Алексея Сапанюка, врачи рассказывают обучающимся о подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении специальных инъекций. Особенно в получении такой информации нуждаются те пациенты, кто столкнулся с диагнозом впервые.
Отмечается, что пройти обучение в школах бесплатно может любой житель региона с подтвержденным сахарным диабетом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала