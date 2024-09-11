https://ria.ru/20240911/debaty-1972105105.html
Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины
Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины - РИА Новости, 11.09.2024
Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины
Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов использовали тему РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:13
2024-09-11T15:13
2024-09-11T15:13
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов использовали тему украинского конфликта только в своих предвыборных целях, а не предлагали идеи по снижению деструктивной роли США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во вторник Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты. Американский диджей Джонни Кинг в своем аккаунте в X выступил с утверждением, что Харрис использовала наушники под видом сережек. Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой. Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения. "Если говорить про содержание, то оба кандидата упоминали и Россию, и нашего президента Владимира Путина, явно используя тему украинского конфликта в своих политических предвыборных целях. И Трамп, и Харрис были далеки при этом от конструктивной риторики и осознания причин происходящего на Украине", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что никто из кандидатов не смог предложить реальных идей по снижению деструктивной роли США на украинский кризис. Слуцкий считает, что американские выборы – дело американских избирателей, поэтому и оценивать дебаты кандидатов в президенты США должны граждане Соединенных Штатов. "А они, согласно экспресс-опросам, отдают победу Камале Харрис. Правда, на глазах разгорается скандал с использованием "запрещенных приемов" и подсказками кандидату от демократов через скрытые наушники, а также большинство наблюдателей отмечают явное подыгрывание модераторов в сторону Харрис. Поэтому победа на дебатах еще не означает победу на выборах", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240911/debaty-1972084603.html
https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента США — 2024
Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины
Слуцкий: Харрис и Трамп использовали Украину только в своих предвыборных целях
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов использовали тему украинского конфликта только в своих предвыборных целях, а не предлагали идеи по снижению деструктивной роли США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты. Американский диджей Джонни Кинг в своем аккаунте в X выступил с утверждением, что Харрис использовала наушники под видом сережек. Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой. Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения.
"Если говорить про содержание, то оба кандидата упоминали и Россию, и нашего президента Владимира Путина
, явно используя тему украинского конфликта в своих политических предвыборных целях. И Трамп, и Харрис были далеки при этом от конструктивной риторики и осознания причин происходящего на Украине", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат отметил, что никто из кандидатов не смог предложить реальных идей по снижению деструктивной роли США
на украинский кризис.
Слуцкий считает, что американские выборы – дело американских избирателей, поэтому и оценивать дебаты кандидатов в президенты США должны граждане Соединенных Штатов. "А они, согласно экспресс-опросам, отдают победу Камале Харрис. Правда, на глазах разгорается скандал с использованием "запрещенных приемов" и подсказками кандидату от демократов через скрытые наушники, а также большинство наблюдателей отмечают явное подыгрывание модераторов в сторону Харрис. Поэтому победа на дебатах еще не означает победу на выборах", - заключил парламентарий.