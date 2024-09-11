https://ria.ru/20240911/debaty-1972105105.html

Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины

Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины - РИА Новости, 11.09.2024

Слуцкий обвинил кандидатов в президенты США в использовании темы Украины

Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов использовали тему РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

2024-09-11T15:13

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов использовали тему украинского конфликта только в своих предвыборных целях, а не предлагали идеи по снижению деструктивной роли США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Во вторник Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп провели первые предвыборные дебаты. Американский диджей Джонни Кинг в своем аккаунте в X выступил с утверждением, что Харрис использовала наушники под видом сережек. Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой. Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения. "Если говорить про содержание, то оба кандидата упоминали и Россию, и нашего президента Владимира Путина, явно используя тему украинского конфликта в своих политических предвыборных целях. И Трамп, и Харрис были далеки при этом от конструктивной риторики и осознания причин происходящего на Украине", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что никто из кандидатов не смог предложить реальных идей по снижению деструктивной роли США на украинский кризис. Слуцкий считает, что американские выборы – дело американских избирателей, поэтому и оценивать дебаты кандидатов в президенты США должны граждане Соединенных Штатов. "А они, согласно экспресс-опросам, отдают победу Камале Харрис. Правда, на глазах разгорается скандал с использованием "запрещенных приемов" и подсказками кандидату от демократов через скрытые наушники, а также большинство наблюдателей отмечают явное подыгрывание модераторов в сторону Харрис. Поэтому победа на дебатах еще не означает победу на выборах", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240911/debaty-1972084603.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), выборы президента сша — 2024