https://ria.ru/20240911/debaty-1971973740.html
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа - РИА Новости, 11.09.2024
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа
Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:15
2024-09-11T06:15
2024-09-11T06:15
дональд трамп
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвала телеканал ABC News чрезвычайно предвзятым. "ABC - это позор. Мой телефон разрывается от непрекращающихся сообщений о том, насколько сильно предвзят ABC во время этих дебатов. Камала Харрис - вице-президент прямо сейчас. Люди не могут ничего себе позволить прямо сейчас. Граница бесконтрольна прямо сейчас. Но ABC атакует Трампа!" - написала она в соцсети X. В начале дебатов Харрис легко перебивала Трампа, когда речь зашла о позиции по абортам. Республиканец пытался высказаться раньше времени, но его микрофон был выключен.
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дональд трамп, конгресс сша, камала харрис, марджори тейлор грин, в мире
Дональд Трамп, Конгресс США, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, В мире
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа
Конгрессвумен Грин назвала телеканал ABC очень предвзятым в отношении Трампа
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвала телеканал ABC News чрезвычайно предвзятым.
"ABC - это позор. Мой телефон разрывается от непрекращающихся сообщений о том, насколько сильно предвзят ABC во время этих дебатов. Камала Харрис - вице-президент прямо сейчас. Люди не могут ничего себе позволить прямо сейчас. Граница бесконтрольна прямо сейчас. Но ABC атакует Трампа!" - написала она в соцсети X.
В начале дебатов Харрис легко перебивала Трампа, когда речь зашла о позиции по абортам. Республиканец пытался высказаться раньше времени, но его микрофон был выключен.