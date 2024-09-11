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Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа - РИА Новости, 11.09.2024
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06:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/debaty-1971973740.html
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа - РИА Новости, 11.09.2024
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа
Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:15
2024-09-11T06:15
дональд трамп
конгресс сша
камала харрис
марджори тейлор грин
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвала телеканал ABC News чрезвычайно предвзятым. "ABC - это позор. Мой телефон разрывается от непрекращающихся сообщений о том, насколько сильно предвзят ABC во время этих дебатов. Камала Харрис - вице-президент прямо сейчас. Люди не могут ничего себе позволить прямо сейчас. Граница бесконтрольна прямо сейчас. Но ABC атакует Трампа!" - написала она в соцсети X. В начале дебатов Харрис легко перебивала Трампа, когда речь зашла о позиции по абортам. Республиканец пытался высказаться раньше времени, но его микрофон был выключен.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html
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дональд трамп, конгресс сша, камала харрис, марджори тейлор грин, в мире
Дональд Трамп, Конгресс США, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, В мире
Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен Грин назвала телеканал ABC очень предвзятым в отношении Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвала телеканал ABC News чрезвычайно предвзятым.
"ABC - это позор. Мой телефон разрывается от непрекращающихся сообщений о том, насколько сильно предвзят ABC во время этих дебатов. Камала Харрис - вице-президент прямо сейчас. Люди не могут ничего себе позволить прямо сейчас. Граница бесконтрольна прямо сейчас. Но ABC атакует Трампа!" - написала она в соцсети X.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
"Трое против одного". Трамп высказался о дебатах с Харрис
Вчера, 06:07
В начале дебатов Харрис легко перебивала Трампа, когда речь зашла о позиции по абортам. Республиканец пытался высказаться раньше времени, но его микрофон был выключен.
 
Дональд ТрампКонгресс СШАКамала ХаррисМарджори Тейлор ГринВ мире
 
 
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