https://ria.ru/20240911/debaty-1971973740.html

Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа - РИА Новости, 11.09.2024

Конгрессвумен назвала ABC чрезвычайно предвзятым в отношении Трампа

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:15

2024-09-11T06:15

2024-09-11T06:15

дональд трамп

конгресс сша

камала харрис

марджори тейлор грин

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов вице-президента Камалы Харрис и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, назвала телеканал ABC News чрезвычайно предвзятым. "ABC - это позор. Мой телефон разрывается от непрекращающихся сообщений о том, насколько сильно предвзят ABC во время этих дебатов. Камала Харрис - вице-президент прямо сейчас. Люди не могут ничего себе позволить прямо сейчас. Граница бесконтрольна прямо сейчас. Но ABC атакует Трампа!" - написала она в соцсети X. В начале дебатов Харрис легко перебивала Трампа, когда речь зашла о позиции по абортам. Республиканец пытался высказаться раньше времени, но его микрофон был выключен.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971973319.html

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дональд трамп, конгресс сша, камала харрис, марджори тейлор грин, в мире