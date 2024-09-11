Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ
Россия надеется, что Дания не будет навязать Форуму ОБСЕ русофобские подходы
© AP Photo / Boris GrdanoskiПленарное заседании Совета министров ОБСЕ
© AP Photo / Boris Grdanoski
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы, и не станет проводить курс на разрушение европейской площадки военно-политического диалога.
"Приветствуем министра иностранных дел Дании господина Ларса Лёкке Расмуссена и благодарим его за представление приоритетов председательства на период текущей сессии. Рассчитываем, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы и проводивших осознанный курс на разрушение единственной в Европе площадки военно-политического диалога", - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ход выступления на 1086-м пленарном заседании ФСОБ в среду.
Дипломат добавила, что от готовности датской команды выступать в роли беспристрастного и честного брокера будут зависеть перспективы восстановления доверия и управляемости ФСОБ, а в конечном итоге и его будущее.
"Это тем более актуально в преддверии декабрьского СМИД ОБСЕ в Валлетте. Учет мнений всех без исключения 57 государств-участников, доскональное соблюдение Правил процедуры, уважение консенсусной природы принимаемых решений – не сиюминутная прихоть, а непременное условие выживания нашего автономного директивного органа. Принцип суверенного равенства государств должен быть "альфой и омегой" работы Форума", - заключила и.о. главы делегации.