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Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ - РИА Новости, 11.09.2024
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15:32 11.09.2024 (обновлено: 15:33 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/daniya-1972107310.html
Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ
Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ - РИА Новости, 11.09.2024
Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ
Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:32
2024-09-11T15:33
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы, и не станет проводить курс на разрушение европейской площадки военно-политического диалога. "Приветствуем министра иностранных дел Дании господина Ларса Лёкке Расмуссена и благодарим его за представление приоритетов председательства на период текущей сессии. Рассчитываем, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы и проводивших осознанный курс на разрушение единственной в Европе площадки военно-политического диалога", - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ход выступления на 1086-м пленарном заседании ФСОБ в среду. Дипломат добавила, что от готовности датской команды выступать в роли беспристрастного и честного брокера будут зависеть перспективы восстановления доверия и управляемости ФСОБ, а в конечном итоге и его будущее. По словам Ждановой, "волюнтаристские" действия стран НАТО и ЕС подорвали функционирование ФСОБ, и восстановить работу площадки возможно только изнутри – путем возврата к профессиональным обсуждениям, которые относятся к компетенции военно-политических вопросов Форума. "Это тем более актуально в преддверии декабрьского СМИД ОБСЕ в Валлетте. Учет мнений всех без исключения 57 государств-участников, доскональное соблюдение Правил процедуры, уважение консенсусной природы принимаемых решений – не сиюминутная прихоть, а непременное условие выживания нашего автономного директивного органа. Принцип суверенного равенства государств должен быть "альфой и омегой" работы Форума", - заключила и.о. главы делегации.
https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html
https://ria.ru/20240831/vsu-1969710578.html
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в мире, дания, копенгаген, европа, ларс лёкке расмуссен, обсе, нато, евросоюз
В мире, Дания, Копенгаген, Европа, Ларс Лёкке Расмуссен, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ

Россия надеется, что Дания не будет навязать Форуму ОБСЕ русофобские подходы

© AP Photo / Boris GrdanoskiПленарное заседании Совета министров ОБСЕ
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Boris Grdanoski
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы, и не станет проводить курс на разрушение европейской площадки военно-политического диалога.
"Приветствуем министра иностранных дел Дании господина Ларса Лёкке Расмуссена и благодарим его за представление приоритетов председательства на период текущей сессии. Рассчитываем, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы и проводивших осознанный курс на разрушение единственной в Европе площадки военно-политического диалога", - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ход выступления на 1086-м пленарном заседании ФСОБ в среду.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дания разрешила некоторым компаниям не соблюдать санкции против России
5 сентября, 16:35
Дипломат добавила, что от готовности датской команды выступать в роли беспристрастного и честного брокера будут зависеть перспективы восстановления доверия и управляемости ФСОБ, а в конечном итоге и его будущее.
По словам Ждановой, "волюнтаристские" действия стран НАТО и ЕС подорвали функционирование ФСОБ, и восстановить работу площадки возможно только изнутри – путем возврата к профессиональным обсуждениям, которые относятся к компетенции военно-политических вопросов Форума.
"Это тем более актуально в преддверии декабрьского СМИД ОБСЕ в Валлетте. Учет мнений всех без исключения 57 государств-участников, доскональное соблюдение Правил процедуры, уважение консенсусной природы принимаемых решений – не сиюминутная прихоть, а непременное условие выживания нашего автономного директивного органа. Принцип суверенного равенства государств должен быть "альфой и омегой" работы Форума", - заключила и.о. главы делегации.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию
31 августа, 18:05
 
В миреДанияКопенгагенЕвропаЛарс Лёкке РасмуссенОБСЕНАТОЕвросоюз
 
 
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