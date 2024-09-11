https://ria.ru/20240911/daniya-1972107310.html

Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ

Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ - РИА Новости, 11.09.2024

Россия поздравила Данию со вступлением в должность председателя Форума ОБСЕ

Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:32

2024-09-11T15:32

2024-09-11T15:33

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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и выразила надежду, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы, и не станет проводить курс на разрушение европейской площадки военно-политического диалога. "Приветствуем министра иностранных дел Дании господина Ларса Лёкке Расмуссена и благодарим его за представление приоритетов председательства на период текущей сессии. Рассчитываем, что Копенгаген извлечет уроки из плачевного опыта хорватских предшественников, попытавшихся навязать Форуму односторонние русофобские подходы и проводивших осознанный курс на разрушение единственной в Европе площадки военно-политического диалога", - заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ход выступления на 1086-м пленарном заседании ФСОБ в среду. Дипломат добавила, что от готовности датской команды выступать в роли беспристрастного и честного брокера будут зависеть перспективы восстановления доверия и управляемости ФСОБ, а в конечном итоге и его будущее. По словам Ждановой, "волюнтаристские" действия стран НАТО и ЕС подорвали функционирование ФСОБ, и восстановить работу площадки возможно только изнутри – путем возврата к профессиональным обсуждениям, которые относятся к компетенции военно-политических вопросов Форума. "Это тем более актуально в преддверии декабрьского СМИД ОБСЕ в Валлетте. Учет мнений всех без исключения 57 государств-участников, доскональное соблюдение Правил процедуры, уважение консенсусной природы принимаемых решений – не сиюминутная прихоть, а непременное условие выживания нашего автономного директивного органа. Принцип суверенного равенства государств должен быть "альфой и омегой" работы Форума", - заключила и.о. главы делегации.

https://ria.ru/20240905/daniya-1970866499.html

https://ria.ru/20240831/vsu-1969710578.html

дания

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в мире, дания, копенгаген, европа, ларс лёкке расмуссен, обсе, нато, евросоюз