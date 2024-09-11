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Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии - РИА Новости, 11.09.2024
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15:29 11.09.2024 (обновлено: 16:53 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/chernyshenko-1972108568.html
Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии
Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии - РИА Новости, 11.09.2024
Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии
Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:29
2024-09-11T16:53
вьетнам
россия
дмитрий чернышенко
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Рассматриваем укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом как один из приоритетов российской внешней политики в регионе", - сказал Чернышенко на 25-м пленарном заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В свою очередь вице-премьер министр Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что страны углубили двусторонние отношения в ходе визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, а дипломатические отношения высоко оцениваются президентами двух стран. Он добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом достигли уровня стратегического партнерства и развиваются в сложном международном контексте.
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вьетнам, россия, дмитрий чернышенко, в мире, азия
Вьетнам, Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире, Азия
Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии

Чернышенко: укрепление партнерства с Вьетнамом — приоритет политики в регионе

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха после подписания протокола 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 11 сентября 2024
Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха после подписания протокола 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха после подписания протокола 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 11 сентября 2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Рассматриваем укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом как один из приоритетов российской внешней политики в регионе", - сказал Чернышенко на 25-м пленарном заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В свою очередь вице-премьер министр Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что страны углубили двусторонние отношения в ходе визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, а дипломатические отношения высоко оцениваются президентами двух стран. Он добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом достигли уровня стратегического партнерства и развиваются в сложном международном контексте.
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха во время посещения Университета МИСИС. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России с Вьетнамом
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