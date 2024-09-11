https://ria.ru/20240911/chernyshenko-1972108568.html

Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии

Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии - РИА Новости, 11.09.2024

Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии

Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:29

2024-09-11T15:29

2024-09-11T16:53

вьетнам

россия

дмитрий чернышенко

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Рассматриваем укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом как один из приоритетов российской внешней политики в регионе", - сказал Чернышенко на 25-м пленарном заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В свою очередь вице-премьер министр Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что страны углубили двусторонние отношения в ходе визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, а дипломатические отношения высоко оцениваются президентами двух стран. Он добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом достигли уровня стратегического партнерства и развиваются в сложном международном контексте.

https://ria.ru/20240911/chernyshenko-1972092361.html

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вьетнам, россия, дмитрий чернышенко, в мире, азия