Чернышенко назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом политики в Азии
Чернышенко: укрепление партнерства с Вьетнамом — приоритет политики в регионе
© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха после подписания протокола 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 11 сентября 2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко и Чан Хонг Ха после подписания протокола 25-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 11 сентября 2024
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов внешней политики России в регионе, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Рассматриваем укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом как один из приоритетов российской внешней политики в регионе", - сказал Чернышенко на 25-м пленарном заседании Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В свою очередь вице-премьер министр Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что страны углубили двусторонние отношения в ходе визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, а дипломатические отношения высоко оцениваются президентами двух стран. Он добавил, что отношения между Россией и Вьетнамом достигли уровня стратегического партнерства и развиваются в сложном международном контексте.