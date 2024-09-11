https://ria.ru/20240911/britaniya-1972144044.html

Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине

Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024

Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине

Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:40

2024-09-11T17:40

2024-09-11T17:42

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал Sky News."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о (пакете - ред.) поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов", - говорится в сообщении телеканала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, великобритания