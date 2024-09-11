Рейтинг@Mail.ru
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 11.09.2024 (обновлено: 17:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972144044.html
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:40
2024-09-11T17:42
в мире
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал Sky News."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о (пакете - ред.) поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20240911/polsha-1972095660.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине

Глава МИД Британии заявил о выделении более 600 миллионов фунтов для Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал Sky News.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о (пакете - ред.) поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов", - говорится в сообщении телеканала.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Польше рассказали, кто может разрешить Украине наносить удары по России
Вчера, 14:34
 
В миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала