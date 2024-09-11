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Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине - РИА Новости, 11.09.2024
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:40
2024-09-11T17:40
2024-09-11T17:42
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины, сообщил в среду телеканал Sky News."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о (пакете - ред.) поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Британия выделит более 600 миллионов фунтов на поддержку Украине
Глава МИД Британии заявил о выделении более 600 миллионов фунтов для Украины