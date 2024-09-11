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Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 11.09.2024
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09:39 11.09.2024 (обновлено: 10:08 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/britanija-1971993497.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 11.09.2024
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 судов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:39
2024-09-11T10:08
великобритания
лондон
санкции в отношении россии
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 судов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства. "Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там. Под ограничительные меры попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA. Все они, по заявлению британских властей, ходят под флагом Габона. Кроме того, в санкционный список был внесен нефтяной танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.Как отмечается в документе, причина введения санкций связана непосредственно с конфликтом на Украине."(Суда – ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.В частности, попавшие под санкции танкеры обвиняются "в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну".Накануне Лондон также ввёл санкции против пяти судов.
https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html
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великобритания, лондон, санкции в отношении россии, в мире, украина, россия
Великобритания, Лондон, Санкции в отношении России, В мире, Украина, Россия
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список, включив десять судов

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 судов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства.
"Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там.
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Под ограничительные меры попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA. Все они, по заявлению британских властей, ходят под флагом Габона. Кроме того, в санкционный список был внесен нефтяной танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.
Как отмечается в документе, причина введения санкций связана непосредственно с конфликтом на Украине.
"(Суда – ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.
В частности, попавшие под санкции танкеры обвиняются "в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну".
Накануне Лондон также ввёл санкции против пяти судов.
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