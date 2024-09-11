https://ria.ru/20240911/britanija-1971993497.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 11.09.2024

Британия расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 судов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:39

2024-09-11T09:39

2024-09-11T10:08

великобритания

лондон

санкции в отношении россии

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 10 судов, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства. "Добавлены 10 новых судовых спецификаций в рамках антироссийского санкционного режима", - сказано там. Под ограничительные меры попали нефтяные танкеры, указанные как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA. Все они, по заявлению британских властей, ходят под флагом Габона. Кроме того, в санкционный список был внесен нефтяной танкер под флагом Панамы Zaliv Aniva.Как отмечается в документе, причина введения санкций связана непосредственно с конфликтом на Украине."(Суда – ред.) вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка", - говорится в документе.В частности, попавшие под санкции танкеры обвиняются "в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну".Накануне Лондон также ввёл санкции против пяти судов.

https://ria.ru/20240720/sanktsii-1960869026.html

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

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лондон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, лондон, санкции в отношении россии, в мире, украина, россия