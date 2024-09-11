https://ria.ru/20240911/bpla-1971994663.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области

Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:43

2024-09-11T09:43

2024-09-11T09:47

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 8.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971909375.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, россия