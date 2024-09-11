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ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:43
2024-09-11T09:43
2024-09-11T09:47
белгородская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 8.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Белгородская область, Безопасность, Россия
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области