https://ria.ru/20240911/botulizm-1972179297.html

Обвиняемые по делу о вспышке ботулизма попросили разрешить им посещать храм

Обвиняемые по делу о вспышке ботулизма попросили разрешить им посещать храм - РИА Новости, 11.09.2024

Обвиняемые по делу о вспышке ботулизма попросили разрешить им посещать храм

Двое обвиняемых по делу о массовом заражении ботулизмом попросили разрешить им пользоваться интернетом, ходить в храм и навещать родных, говорится в материалах... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:23

2024-09-11T21:23

2024-09-11T21:23

происшествия

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое обвиняемых по делу о массовом заражении ботулизмом попросили разрешить им пользоваться интернетом, ходить в храм и навещать родных, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Один из обвиняемых попросил снять запрет на пользование интернетом, второй - разрешить пользоваться сетью с ограничениями. Другие просьбы разнились. "(Один) обвиняемый просил разрешить посещение православного храма, общаться с матерью жены и защитником, (второй) - разрешить использовать средства связи для звонков адвокатам, матери, дочерям, а также навещать мать", - говорится в документе. Уголовное дело было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Суд оставил на усмотрение следствия вопросы посещения церкви и родных.

https://ria.ru/20240801/issledovanija-1963331542.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html

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происшествия, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)