Обвиняемые по делу о вспышке ботулизма попросили разрешить им посещать храм
Обвиняемые в массовом заражении ботулизмом попросили разрешить им посещать храм
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПовар компании-производителя фасоли "Савон-К" гражданин Таджикистана Карим Норматов в Замоскворецком районном суде Москвы
Повар компании-производителя фасоли "Савон-К" гражданин Таджикистана Карим Норматов в Замоскворецком районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Двое обвиняемых по делу о массовом заражении ботулизмом попросили разрешить им пользоваться интернетом, ходить в храм и навещать родных, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Один из обвиняемых попросил снять запрет на пользование интернетом, второй - разрешить пользоваться сетью с ограничениями. Другие просьбы разнились.
"(Один) обвиняемый просил разрешить посещение православного храма, общаться с матерью жены и защитником, (второй) - разрешить использовать средства связи для звонков адвокатам, матери, дочерям, а также навещать мать", - говорится в документе.
Уголовное дело было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
Суд оставил на усмотрение следствия вопросы посещения церкви и родных.