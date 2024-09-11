https://ria.ru/20240911/blinken-1972179900.html

Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели

Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели - РИА Новости, 11.09.2024

Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:27

2024-09-11T21:27

2024-09-11T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

сша

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом. "На саммите НАТО в июле президент Байден пообещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО… Несколько из этих стратегических систем мы доставили. Мы в полную силу работаем над выполнением обязательств в ближайшие недели, и мы продолжим наращивать системы ПВО Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Британии и Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, сша, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины