Блинкен заявил о планах США усилить ПВО Украины в ближайшие недели
Блинкен: Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом.
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"На саммите НАТО в июле президент Байден пообещал пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО… Несколько из этих стратегических систем мы доставили. Мы в полную силу работаем над выполнением обязательств в ближайшие недели, и мы продолжим наращивать системы ПВО Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве после встречи с коллегами из Британии и Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.