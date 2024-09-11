https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html

Бирюков: стартовала реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

Бирюков: стартовала реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы - РИА Новости, 11.09.2024

Бирюков: стартовала реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:42

2024-09-11T09:42

2024-09-11T09:42

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москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зону биоплато. "В ходе работ удалим 3,5 тысячи кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится максимальная глубина. После этого восстановим и укрепим береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Согласно проекту, она останется откосной, берега отсыпят гравием и щебнем. Завершающим этапом станет создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую высадим водные растения. Дополнительно будут отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240906/moskva-1971026939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы