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В России начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии - РИА Новости, 11.09.2024
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17:51 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/biometriya-1972147618.html
В России начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии
В России начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии - РИА Новости, 11.09.2024
В России начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии
Тестирование возможности посадки на поезд по биометрии в "полевых условиях" начнется в России в сентябре, испытания могут завершиться к концу года, сообщили РИА РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:51
2024-09-11T17:51
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тестирование возможности посадки на поезд по биометрии в "полевых условиях" начнется в России в сентябре, испытания могут завершиться к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС). "На сегодняшний день продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд. ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования "в полевых условиях" - на вокзалах и станциях. Ожидаем, что полевые испытания завершатся к концу года", - рассказали в пресс-службе. Подтверждение личности по биометрии будет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их, уточнили в ЦБТ. "Пассажир всегда сможет выбрать для себя наиболее предпочтительный способ обслуживания", - пояснила компания. Ранее в среду стало известно, что Минтранс России готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием Единой биометрической системы. Соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов.
https://ria.ru/20240911/mintrans-1972141097.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В России начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии

ЦБТ: в сентябре начнут тестировать систему посадки на поезд по биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тестирование возможности посадки на поезд по биометрии в "полевых условиях" начнется в России в сентябре, испытания могут завершиться к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).
"На сегодняшний день продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд. ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования "в полевых условиях" - на вокзалах и станциях. Ожидаем, что полевые испытания завершатся к концу года", - рассказали в пресс-службе.
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии
Вчера, 17:27
Подтверждение личности по биометрии будет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их, уточнили в ЦБТ. "Пассажир всегда сможет выбрать для себя наиболее предпочтительный способ обслуживания", - пояснила компания.
Ранее в среду стало известно, что Минтранс России готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием Единой биометрической системы. Соответствующее уведомление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов.
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