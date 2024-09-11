https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972025397.html

Курская пенсионерка рассказала об эвакуации из своего села

Курская пенсионерка рассказала об эвакуации из своего села - РИА Новости, 11.09.2024

Курская пенсионерка рассказала об эвакуации из своего села

Жительница Глушковского района Курской области Ефросинья Лобода рассказала РИА Новости, что не сразу согласилась эвакуироваться из своего села, но когда уехали... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:18

2024-09-11T11:18

2024-09-11T11:19

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вооруженные силы украины

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Жительница Глушковского района Курской области Ефросинья Лобода рассказала РИА Новости, что не сразу согласилась эвакуироваться из своего села, но когда уехали все соседи, тоже оставила свой дом и теперь живёт в пункте временного размещения (ПВР), где о ней заботятся и вкусно кормят. У Ефросиньи Лободы 24 сентября будет день рождения, ей исполнится 79 лет. Как призналась пожилая женщина, отметить бы она его хотела у себя дома в деревне Сухиновка, но вот уже почти месяц пенсионерка живёт в ПВР, организованном правительством Москвы в деревне рядом с Курском. Также московские власти взяли на себя его полное обеспечение и заботу о людях. "Я никогда не забуду тот день, плакала. Я живу одна, за мной приехал зять с внуками, а я отказалась уезжать. Они уехали, а я снова плачу. Вышла во двор, пошла к одним соседям - заперто, ко вторым - тоже, собака отвязана. Осталась совсем одна", - рассказывает Лобода. По ее словам, выехать из родной деревни она решилась, только когда к ней уже в третий раз пришли военные и сказали, что следующего раза может уже и не быть - добраться до села с каждым днём становилось все сложнее и сложнее. "Устроилась хорошо, нас так прекрасно приняли. Три раза кормят, блюда - разные. Одели, обули, постель - мы на таких в деревне и не спали", - отметила женщина. В этом же ПВР позже разместились и ее родственники. По информации сотрудницы одной из столичных коммунальных компаний, работающей волонтером в ПВР Татьяны Грязевой, в данный момент в пункте временного размещения проживает более 150 человек, из них 11 детей. В основном это пожилые люди, есть те, кому требуется особый уход. Ухаживать за такими постояльцами помогают волонтеры и сестры милосердия. "В нашем ПВР созданы все условия: наши подопечные обеспечены горячим питанием, есть душ, для детей организован досуг и дистанционное обучение. Конечно, пункт временного размещения не заменит людям дом, но мы стараемся, чтобы им здесь было комфортно", - сказала Грязева. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967454726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, курская область, москва, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины