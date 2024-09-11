https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1972027113.html

В Курской и Белгородской областях сбили три беспилотника

В Курской и Белгородской областях сбили три беспилотника - РИА Новости, 11.09.2024

В Курской и Белгородской областях сбили три беспилотника

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью и один над Белгородской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:28

2024-09-11T11:28

2024-09-11T11:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью и один над Белгородской, сообщило Минобороны РФ."С 10.00 до 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1972026941.html

белгородская область

россия

курская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, курская область, безопасность