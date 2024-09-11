https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971977220.html

Над тремя областями за ночь сбили четыре БПЛА

Над тремя областями за ночь сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 11.09.2024

Над тремя областями за ночь сбили четыре БПЛА

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью и по одному над Белгородской и Курской... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:09

2024-09-11T07:09

2024-09-11T07:19

россия

орловская область

курская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью и по одному над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа, из которых два сбиты над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/brutto-1971755854.html

россия

орловская область

курская область

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россия, орловская область, курская область