https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1972110011.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.09.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:32

2024-09-11T15:32

2024-09-11T15:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого сентября 2024 года около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)