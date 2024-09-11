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В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль - РИА Новости, 11.09.2024
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10:08 11.09.2024 (обновлено: 10:26 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1971999682.html
В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль
В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль - РИА Новости, 11.09.2024
В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль
Украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, двигавшийся по маршруту Лисичанск-Приволье в ЛНР, люди не пострадали, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:08
2024-09-11T10:26
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, двигавшийся по маршруту Лисичанск-Приволье в ЛНР, люди не пострадали, сообщило правительство республики в Telegram-канале. "Дрон-камикадзе ВСУ вновь атаковал почтовый автомобиль Почтовики двигались по маршруту Лисичанск-Приволье. В результате удара вражеским беспилотным летательным аппаратом кузов микроавтобуса получил сильные повреждения, произошло возгорание салона", - говорится в сообщении правительства. Сотрудники почты успели вовремя покинуть машину, ликвидировать пожар и пригнать автомобиль на место стоянки в гараже центра почтовой связи.Добавляется, что водитель и инкассатор "чудом остались живы".
https://ria.ru/20240910/gorlovka-1971858858.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль

В ЛНР украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, люди не пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, двигавшийся по маршруту Лисичанск-Приволье в ЛНР, люди не пострадали, сообщило правительство республики в Telegram-канале.
"Дрон-камикадзе ВСУ вновь атаковал почтовый автомобиль Почтовики двигались по маршруту Лисичанск-Приволье. В результате удара вражеским беспилотным летательным аппаратом кузов микроавтобуса получил сильные повреждения, произошло возгорание салона", - говорится в сообщении правительства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
10 сентября, 15:42
Сотрудники почты успели вовремя покинуть машину, ликвидировать пожар и пригнать автомобиль на место стоянки в гараже центра почтовой связи.
Добавляется, что водитель и инкассатор "чудом остались живы".
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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