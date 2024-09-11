https://ria.ru/20240911/bespilotnik-1971999682.html

В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль

В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль - РИА Новости, 11.09.2024

В ЛНР беспилотник атаковал почтовый автомобиль

Украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, двигавшийся по маршруту Лисичанск-Приволье в ЛНР, люди не пострадали, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:26

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал почтовый автомобиль, двигавшийся по маршруту Лисичанск-Приволье в ЛНР, люди не пострадали, сообщило правительство республики в Telegram-канале. "Дрон-камикадзе ВСУ вновь атаковал почтовый автомобиль Почтовики двигались по маршруту Лисичанск-Приволье. В результате удара вражеским беспилотным летательным аппаратом кузов микроавтобуса получил сильные повреждения, произошло возгорание салона", - говорится в сообщении правительства. Сотрудники почты успели вовремя покинуть машину, ликвидировать пожар и пригнать автомобиль на место стоянки в гараже центра почтовой связи.Добавляется, что водитель и инкассатор "чудом остались живы".

https://ria.ru/20240910/gorlovka-1971858858.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия