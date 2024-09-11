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Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО - РИА Новости, 11.09.2024
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13:25 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/belousov-1972078630.html
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:25
2024-09-11T13:25
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил им государственные награды, сообщило Минобороны РФ. Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника. "В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали "За спасение погибавших", - говорится в сообщении ведомства.
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и вручил госнаграды военнослужащим
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации. Министру обороны доложили, что подразделения противника несут значительные потери. Белоусов также вручил военнослужащим государственные награды.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО

Белоусов на пункте управления "Запада" вручил госнаграды военнослужащим

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил им государственные награды, сообщило Минобороны РФ.
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника.
"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали "За спасение погибавших", - говорится в сообщении ведомства.
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