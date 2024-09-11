https://ria.ru/20240911/belousov-1972078630.html
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:25
2024-09-11T13:25
2024-09-11T13:25
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972074958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2094a4d297d6e701f5b6f1b3c926070.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил им государственные награды, сообщило Минобороны РФ. Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника. "В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали "За спасение погибавших", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240911/minoborony-1972078454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972074958_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f33741a976405f5f654dfe0bec0267cd.jpg
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и вручил госнаграды военнослужащим
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации.
Министру обороны доложили, что подразделения противника несут значительные потери. Белоусов также вручил военнослужащим государственные награды.
2024-09-11T13:25
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов наградил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО
Белоусов на пункте управления "Запада" вручил госнаграды военнослужащим
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения пункта управления группировки войск "Запад" поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил им государственные награды, сообщило Минобороны РФ.
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне СВО и характеру действий противника.
"В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали "За спасение погибавших", - говорится в сообщении ведомства.