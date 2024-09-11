https://ria.ru/20240911/belousov-1971958497.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Галицыновку и Водяное

Белоусов поздравил военных, освобождавших Галицыновку и Водяное - РИА Новости, 11.09.2024

Белоусов поздравил военных, освобождавших Галицыновку и Водяное

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Водяное и Галицыновка... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:39

2024-09-11T00:39

2024-09-11T00:58

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Водяное и Галицыновка в ДНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.Об освобождении населенных пунктов Водяное и Галицыновка Минобороны сообщило 10 сентября.В частности, министр направил телеграмму военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригады."В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бахмут и Курдюмовку личный состав бригады показал образцы стойкости и отваги. Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на угледарском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований", – сказано в телеграмме.Отмечается, что военнослужащим соединения вручено более четырех тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.Белоусов также поздравил командование и личный состав 139-го отдельного мотострелкового батальона (штурмового)."Ваш батальон успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых сложных направлений. В упорных боях с противником на угледарском направлении воины-штурмовики, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле", – подчеркнул министр.Белоусов поблагодарил военных за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.С освобождением Галицыновки министр поздравил состав 114 отдельной мотострелковой бригады. Воины-гвардейцы бригады, отметил Белоусов, освободили двадцать семь населенных пунктов ДНР."Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед в составе группировки войск "Центр", уничтожать неонацистов и занимать более выгодные рубежи, приближая нашу Победу. Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - заключил министр.

https://ria.ru/20240910/pozdravlenie-1971719622.html

https://ria.ru/20240910/spetsoperatsiya-1971779003.html

https://ria.ru/20240906/minoborony-1971083369.html

россия

донецкая народная республика

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андрей белоусов, россия, донецкая народная республика