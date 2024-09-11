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Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/belousov-1971956223.html
Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку
Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку - РИА Новости, 11.09.2024
Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:04
2024-09-11T00:04
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
андрей белоусов
александр захарченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщило Минобороны. О взятии под контроль этого населенного пункта подразделениями "Южной" группировки войск министерство сообщило во вторник. "Ваши действия по освобождению населенного пункта Красногоровка являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Сегодня вы успешно решаете боевые задачи в составе "Южной" группировки войск, отражаете атаки противника, занимая более выгодные рубежи и позиции, взламываете неприступную оборону на кураховском направлении", - сказано в телеграмме министра командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 7,5 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Белоусов также поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, отметив, что в ходе СВО они последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, взламывая неприступную оборону противника. За мужество и героизм более 1000 военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
https://ria.ru/20240910/belousov-1971807515.html
https://ria.ru/20240806/pozdravlenie-1964289994.html
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, александр захарченко
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Белоусов, Александр Захарченко
Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку

Министр обороны Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщило Минобороны.
О взятии под контроль этого населенного пункта подразделениями "Южной" группировки войск министерство сообщило во вторник.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничья
Вчера, 12:48
"Ваши действия по освобождению населенного пункта Красногоровка являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Сегодня вы успешно решаете боевые задачи в составе "Южной" группировки войск, отражаете атаки противника, занимая более выгодные рубежи и позиции, взламываете неприступную оборону на кураховском направлении", - сказано в телеграмме министра командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 7,5 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Белоусов также поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, отметив, что в ходе СВО они последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, взламывая неприступную оборону противника.
За мужество и героизм более 1000 военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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6 августа, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БелоусовАлександр Захарченко
 
 
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