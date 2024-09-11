https://ria.ru/20240911/belousov-1971956223.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку

Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку - РИА Новости, 11.09.2024

Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:04

2024-09-11T00:04

2024-09-11T00:04

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

россия

андрей белоусов

александр захарченко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщило Минобороны. О взятии под контроль этого населенного пункта подразделениями "Южной" группировки войск министерство сообщило во вторник. "Ваши действия по освобождению населенного пункта Красногоровка являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Сегодня вы успешно решаете боевые задачи в составе "Южной" группировки войск, отражаете атаки противника, занимая более выгодные рубежи и позиции, взламываете неприступную оборону на кураховском направлении", - сказано в телеграмме министра командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 7,5 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Белоусов также поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады, отметив, что в ходе СВО они последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, взламывая неприступную оборону противника. За мужество и героизм более 1000 военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

https://ria.ru/20240910/belousov-1971807515.html

https://ria.ru/20240806/pozdravlenie-1964289994.html

красногоровка

донецкая народная республика

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красногоровка, донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, александр захарченко