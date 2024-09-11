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Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН - РИА Новости, 11.09.2024
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15:46 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/belorussija-1972112546.html
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН - РИА Новости, 11.09.2024
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН
Белоруссия разметила на границе с Украиной спецподразделения ОМОНа и внутренних войск, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:46
2024-09-11T15:46
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белоруссия разметила на границе с Украиной спецподразделения ОМОНа и внутренних войск, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков. "В ведомстве проанализированы действия ВСУ в Курской области России. В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Беларуси в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск", - приводит слова Кубракова пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По его словам, "основная цель - не допустить захода противника в населенные пункты", обеспечить безопасность граждан Белоруссии. "В этой связи организовано оперативное взаимодействие с командирами боевых подразделений, пограничных войск, председателями областных и районных исполкомов", - отметил глава МВД Белоруссии. В Telegram-канале ведомства отмечается, что предпринимаемые усилия позволяют держать ситуацию под контролем и не допускать проникновения диверсионно-разведывательных групп. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/belorussiya-1971503589.html
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в мире, россия, белоруссия, курская область, владимир путин, иван кубраков, валерий герасимов, омон россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Белоруссия, Курская область, Владимир Путин, Иван Кубраков, Валерий Герасимов, ОМОН России, Вооруженные силы Украины
Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН

МВД Белоруссии: на границе с Украиной размещены спецподразделения ОМОНа и ВВ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник белорусского пограничного отряда
Сотрудник белорусского пограничного отряда - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белоруссия разметила на границе с Украиной спецподразделения ОМОНа и внутренних войск, сообщил глава МВД республики Иван Кубраков.
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"В ведомстве проанализированы действия ВСУ в Курской области России. В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Беларуси в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск", - приводит слова Кубракова пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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По его словам, "основная цель - не допустить захода противника в населенные пункты", обеспечить безопасность граждан Белоруссии. "В этой связи организовано оперативное взаимодействие с командирами боевых подразделений, пограничных войск, председателями областных и районных исполкомов", - отметил глава МВД Белоруссии.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что предпринимаемые усилия позволяют держать ситуацию под контролем и не допускать проникновения диверсионно-разведывательных групп.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В миреРоссияБелоруссияКурская областьВладимир ПутинИван КубраковВалерий ГерасимовОМОН РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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