https://ria.ru/20240911/belgorodskaya_oblast-1971975224.html

Поезда в Белгородской области пустили в обход участка, где сошли вагоны

Поезда в Белгородской области пустили в обход участка, где сошли вагоны - РИА Новости, 11.09.2024

Поезда в Белгородской области пустили в обход участка, где сошли вагоны

Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области, где с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового состава, сообщил в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:41

2024-09-11T06:41

2024-09-11T06:41

белгородская область

вячеслав гладков

юго-восточная железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пассажирские поезда отправлены в объезд участка в Белгородской области, где с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового состава, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее Юго-Восточная железная дорога сообщила, что локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет. "В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд", - говорится в сообщении Гладкова. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240903/prokuratura-1970136797.html

https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395151.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, юго-восточная железная дорога, происшествия