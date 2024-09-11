https://ria.ru/20240911/belgorod-1972011216.html
Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки
Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки - РИА Новости, 11.09.2024
Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки
В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки и средств антидроновой защиты, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:44
2024-09-11T10:44
2024-09-11T10:44
безопасность
белгородская область
россия
брянская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки и средств антидроновой защиты, сообщило министерство обороны России. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать четыре запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и средств противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. Всего на данный момент в оперативную группу координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное). По выполнению графика поставок вооружения, военной и специальной техники выполнено 161 мероприятие.
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безопасность, белгородская область, россия, брянская область
Безопасность, Белгородская область, Россия, Брянская область
Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки
Минобороны: в Белгородскую область поставлены дополнительные комплексы разведки