https://ria.ru/20240911/belgorod-1972011216.html

Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки

Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки - РИА Новости, 11.09.2024

Группировке войск Белгородской области поставили комплексы разведки

В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки и средств антидроновой защиты, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:44

2024-09-11T10:44

2024-09-11T10:44

безопасность

белгородская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В группировку войск Белгородской области поставлены дополнительные комплексы разведки и средств антидроновой защиты, сообщило министерство обороны России. "От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. Двадцать четыре запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и средств противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. Всего на данный момент в оперативную группу координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное). По выполнению графика поставок вооружения, военной и специальной техники выполнено 161 мероприятие.

https://ria.ru/20240828/kurskaya-1968901916.html

белгородская область

россия

брянская область

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безопасность, белгородская область, россия, брянская область