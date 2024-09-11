Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 11.09.2024 (обновлено: 10:12 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/bayden-1972000146.html
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:11
2024-09-11T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джо байден
михаил шеремет
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорит о его полной неадекватности. Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично. "Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957007245.html
https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, джо байден, михаил шеремет, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, НАТО
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России

Депутат Шеремет назвал Байдена неадекватным после слов об ударах по России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорит о его полной неадекватности.
Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
3 июля, 06:06
"Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично.
"Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Военнослужащие группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДжо БайденМихаил ШереметСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала