https://ria.ru/20240911/bayden-1972000146.html

В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России

В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России - РИА Новости, 11.09.2024

В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России... РИА Новости, 11.09.2024

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2024-09-11T10:11

2024-09-11T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорит о его полной неадекватности. Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично. "Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240703/ssha-1957007245.html

https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, джо байден, михаил шеремет, сергей лавров, нато