https://ria.ru/20240911/bayden-1972000146.html
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:11
2024-09-11T10:11
2024-09-11T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джо байден
михаил шеремет
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорит о его полной неадекватности. Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично. "Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957007245.html
https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, джо байден, михаил шеремет, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, НАТО
В Госдуме прокомментировали слова Байдена о нанесении ударов по России
Депутат Шеремет назвал Байдена неадекватным после слов об ударах по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорит о его полной неадекватности.
Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.
"Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у любой агрессии есть пределы, и у России терпение не безгранично.
"Использование дальнобойного оружия заставит Россию пойти на серьезные шаги по увеличению санитарной зоны, чтобы обезопасить свои территории и граждан", - подчеркнул депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева
, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.