https://ria.ru/20240911/barnaul-1972084188.html

В Алтайском крае проверят видео, на котором медик пинает девочку

В Алтайском крае проверят видео, на котором медик пинает девочку - РИА Новости, 11.09.2024

В Алтайском крае проверят видео, на котором медик пинает девочку

Прокуратура, следственный комитет и минздрав Алтайского края проводят проверки из-за видео, на котором медик в туберкулёзном санатории Барнаула пинает и таскает РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:42

2024-09-11T13:42

2024-09-11T13:42

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БАРНАУЛ, 10 сен – РИА Новости. Прокуратура, следственный комитет и минздрав Алтайского края проводят проверки из-за видео, на котором медик в туберкулёзном санатории Барнаула пинает и таскает за волосы маленькую девочку. "По сообщению социальных сетей и СМИ о ненадлежащем контроле за лечебным и воспитательным процессом в период нахождения несовершеннолетнего пациента в детском туберкулёзном санатории города Барнаула зарегистрирована доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, следователями СК будет тщательно изучено видео, размещённое в соцмедиа, в котором демонстрируется применение физической силы к малолетнему ребёнку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК. На видео женщина в белом халате грубо разговаривает с маленькой девочкой, а потом таскает ее за волосы и пинает. Очевидец в соцсетях сообщает, что ребенок - из детского дома. Прокуратура края также заинтересовалась видео и начала проверку причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "При подтверждении информации будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина. Региональный минздрав тоже начал проверку. "Комиссия уже сегодня поедет в медорганизацию. Людмила Лукьянова, исполняющая обязанности главного врача, отстранена от занимаемой должности", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230710/proverka-1883408626.html

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происшествия, здоровье - общество, барнаул, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)